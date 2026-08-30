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Песков призвал не связывать встречу Путина и Лукашенко с визитом главы ЦРУ

Ведомости

Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко и визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклифа не связаны между собой. Об этом заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Российско-белорусские отношения – это совершенно самостоятельное измерение, которое никоим образом не зависит от контактов с американцами», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Песков сообщил, что влияние контактов российских и американских спецслужб на урегулирование конфликта на Украине будет зависеть от того, какие предложения будут озвучены. Представитель Кремля не стал раскрывать детали переговоров.

Визит Рэтклифа в Москву состоялся 25 августа. В Кремле заявляли, что директор ЦРУ не встречался с Путиным, а контакты проходили только по линии спецслужб. Вскоре после визита Рэтклифа состоялись переговоры Путина и Лукашенко в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Главными темами переговоров стали развитие двусторонних отношений, стратегическое партнерство и союзничество, а также сотрудничество в рамках Союзного государства. 

Западные СМИ писали, что одной из целей поездки могло быть предостережение России от нападения на страны НАТО. Российская и американская стороны опровергли эти сообщения.

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