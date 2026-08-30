Песков призвал не связывать встречу Путина и Лукашенко с визитом главы ЦРУ

Визит Рэтклифа в Москву состоялся 25 августа. В Кремле заявляли, что директор ЦРУ не встречался с Путиным, а контакты проходили только по линии спецслужб. Вскоре после визита Рэтклифа состоялись переговоры Путина и Лукашенко в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Главными темами переговоров стали развитие двусторонних отношений, стратегическое партнерство и союзничество, а также сотрудничество в рамках Союзного государства.