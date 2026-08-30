Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,9+0,68%KAZT366,2+1,33%YAKG31,8-0,78%IMOEX2 114,93+1,03%RTSI778,32+1,45%RGBI113,62+0,18%RGBITR771,3+0,26%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Ася Султанова

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с днем рождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что на протяжении многих лет Лукашенко «неустанно трудится» на посту главы государства, способствуя успешному социально-экономическому развитию Белоруссии и защите ее интересов на международной арене.

Он подчеркнул, что трудно переоценить личный вклад Лукашенко в укрепление дружественных отношений между странами, а также в совершенствование институтов Союзного государства.

«Укрепление Союзного государства»: о чем говорили Путин и Лукашенко

Политика / Международные отношения

Президент также указал, что дорожит взаимопониманием и доверием, установившимися между ними, и заверил, что они продолжат товарищеское общение и конструктивную совместную работу по дальнейшему наращиванию многопланового российско-белорусского сотрудничества, а также по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

29 августа в подмосковной резиденции Ново-Огарево прошла встреча Путина и Лукашенко. Главными темами переговоров стали развитие двусторонних отношений, стратегическое партнерство и союзничество, а также сотрудничество в рамках Союзного государства. Лукашенко приехал в Москву с рабочим визитом вечером 27 августа. 28 августа он встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте