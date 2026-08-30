Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с днем рождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что на протяжении многих лет Лукашенко «неустанно трудится» на посту главы государства, способствуя успешному социально-экономическому развитию Белоруссии и защите ее интересов на международной арене.
Он подчеркнул, что трудно переоценить личный вклад Лукашенко в укрепление дружественных отношений между странами, а также в совершенствование институтов Союзного государства.
Президент также указал, что дорожит взаимопониманием и доверием, установившимися между ними, и заверил, что они продолжат товарищеское общение и конструктивную совместную работу по дальнейшему наращиванию многопланового российско-белорусского сотрудничества, а также по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.
29 августа в подмосковной резиденции Ново-Огарево прошла встреча Путина и Лукашенко. Главными темами переговоров стали развитие двусторонних отношений, стратегическое партнерство и союзничество, а также сотрудничество в рамках Союзного государства. Лукашенко приехал в Москву с рабочим визитом вечером 27 августа. 28 августа он встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.