Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент также указал, что дорожит взаимопониманием и доверием, установившимися между ними, и заверил, что они продолжат товарищеское общение и конструктивную совместную работу по дальнейшему наращиванию многопланового российско-белорусского сотрудничества, а также по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.