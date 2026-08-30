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Число пропавших после наводнения в Непале россиян выросло до девяти

Ася Султанова

Число российских граждан, которые числятся пропавшими после наводнения в Непале, увеличилось с восьми до девяти. Об этом сообщает МИД России со ссылкой на российское посольство в Непале. 29 августа в посольство России обратились родственники еще одной пропавшей женщины.

Согласно сообщению, непальские власти временно захоронили часть останков погибших – в первую очередь те, что были сильно изменены. При этом у каждого тела взяты образцы ДНК, чтобы родные в будущем могли идентифицировать останки и принять решение об эксгумации.

В посольстве работает горячая линия.

26 августа в горной части Непала на реке Бхотекоши произошел паводок. Причиной катастрофы стал обвал ледника. Оползень из воды, камней и грязи смыл целые деревни, разрушив дома, дороги, мосты и электростанции.

По данным CNN, жертвами наводнений в Непале и Китае стали более 750 человек, более 3000 числятся пропавшими без вести. Министр финансов Непала Сварним Вагле заявил, что стране потребуется от $4 до $5 млрд на восстановление после наводнения.

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