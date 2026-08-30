Число пропавших после наводнения в Непале россиян выросло до девяти

Число российских граждан, которые числятся пропавшими после наводнения в Непале, увеличилось с восьми до девяти. Об этом сообщает МИД России со ссылкой на российское посольство в Непале. 29 августа в посольство России обратились родственники еще одной пропавшей женщины.