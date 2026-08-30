Число пропавших после наводнения в Непале россиян выросло до девяти
Число российских граждан, которые числятся пропавшими после наводнения в Непале, увеличилось с восьми до девяти. Об этом сообщает МИД России со ссылкой на российское посольство в Непале. 29 августа в посольство России обратились родственники еще одной пропавшей женщины.
Согласно сообщению, непальские власти временно захоронили часть останков погибших – в первую очередь те, что были сильно изменены. При этом у каждого тела взяты образцы ДНК, чтобы родные в будущем могли идентифицировать останки и принять решение об эксгумации.
В посольстве работает горячая линия.
26 августа в горной части Непала на реке Бхотекоши произошел паводок. Причиной катастрофы стал обвал ледника. Оползень из воды, камней и грязи смыл целые деревни, разрушив дома, дороги, мосты и электростанции.