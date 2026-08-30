Семь человек погибли при крушении парома у берегов Северного Кипра
Семь человек погибли при крушении парома у побережья Северного Кипра. Об этом сообщает TRT Haber в соцсети X со ссылкой на премьер-министра непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унала Устеля.
По его данным, на борту находились 267 человек, 237 находятся в безопасности, спасатели ищут 23 человек.
Судно перевернулось после того, как по неизвестной причине в его носовую часть попала вода. Это произошло в четырех милях от берега. TRT Haber сообщал, что огромные волны затрудняют спасательные работы. Пассажиров судна доставляют в порт Кирении.
В спасательной операции участвуют катера береговой охраны, вертолет, а также гражданские суда и корабли, находящиеся в этом районе. На берегу дежурят машины скорой помощи.