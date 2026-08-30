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Нетрезвый пилот направил угнанный самолет в сторону АЭС «Пакш» в Венгрии

Антон Потоков

В Венгрии 24-летний мужчина угнал легкий самолет Cessna-172 с аэродрома в Калоче и вошел в воздушное пространство над АЭС «Пакш», передает HVG.

Угонщик, который был пьян, залетел в запрещенное воздушное пространство вокруг атомной электростанции. Полеты в радиусе 3 км от электростанции на высоте до 6000 м разрешены исключительно военным самолетам.

Самолет был перехвачен и совершил жесткую посадку в подсолнечном поле. Пилот при падении не пострадал. Он задержан, против него могут возбудить дело о краже транспорта и «других преступлениях», следует из материала.

В ноябре 2025 г. проект АЭС «Пакш-2» получил лицензию на строительство при правительстве Виктора Орбана. АЭС «Пакш-2» в случае реализации станет первым современным проектом российской атомной станции с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ на территории Евросоюза.

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