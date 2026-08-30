Перевернувшееся у берегов Северного Кипра судно затонуло на глубине 514 м
Пассажирское судно компании Filo Denizcilik, которое перевернулось у берегов Северного Кипра 30 августа, полностью затонуло, сообщил министр транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы. Спасательная операция продолжается.
«Судно полностью затонуло и достигло глубины 514 м. Мы узнаем причину затопления после того, как найдем черный ящик», – сказал он (цитата по A Haber).
Жертвами крушения стали восемь человек, уточнил Арыклы. Еще 17 числятся пропавшими без вести.
30 августа судно перевернулось после того, как в его носовую часть попала вода. Крушение произошло в четырех милях от берега. Затрудняют спасательные работы большие волны. На борту находились 267 человек. Эвакуированных с судна доставили в порт Кирении.