Похороны короля Норвегии Харальда V состоятся 9 сентября в Осло
Похороны короля Норвегии Харальда V пройдут в среду, 9 сентября, в кафедральном соборе Осло. Церемония начнется в 13:00 (14:00 мск) по местному времени, сообщила пресс-служба королевского дворца.
Отпевание возглавит президент Церкви Норвегии Улав Фиксе Твейт. В церемонии также примут участие другие представители местной церкви и родственники короля. Дополнительные сведения о процессии, содержании церемонии и участниках будут обнародованы позднее, говорится в сообщении.
Король Норвегии Харальд V скончался 28 августа 2026 г. в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала редкая болезнь крови – гемолитическая анемия, из-за которой он был госпитализирован 17 августа. Харальд V находился на троне с 17 января 1991 г., его правление продлилось более 35 лет.
Согласно норвежской конституции, в момент смерти монарха трон автоматически перешел к его сыну, кронпринцу Хокону. 53-летний Хокон принял тронное имя Хокон VIII и девиз «Все для Норвегии». Его супруга Метте-Марит стала королевой, а старшая дочь, 22-летняя принцесса Ингрид Александра – наследницей престола.