Похороны короля Норвегии Харальда V состоятся 9 сентября в Осло

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28 августа стало известно, что скончался король Норвегии Харальд V. Монарх правил страной около 35 лет и стал символом открытости и стойкости. Чем известен Харальд V внутри Норвегии и за рубежом – в галерее «Ведомостей».



Принц Харальд, принадлежащий к датской династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург, родился в Осло 21 февраля 1937 г. В то время Норвегия была независимой от Швеции и Дании всего лишь три десятилетия, а королевский дом считался важным символом для молодой нации. Сам Харальд стал первым принцем, родившимся на норвежской земле с 1370 г. / ЕРА / ТАСС