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Похороны короля Норвегии Харальда V состоятся 9 сентября в Осло

Филипп Иванов

Похороны короля Норвегии Харальда V пройдут в среду, 9 сентября, в кафедральном соборе Осло. Церемония начнется в 13:00 (14:00 мск) по местному времени, сообщила пресс-служба королевского дворца.

Отпевание возглавит президент Церкви Норвегии Улав Фиксе Твейт. В церемонии также примут участие другие представители местной церкви и родственники короля. Дополнительные сведения о процессии, содержании церемонии и участниках будут обнародованы позднее, говорится в сообщении.

Король Норвегии Харальд V скончался 28 августа 2026 г. в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала редкая болезнь крови – гемолитическая анемия, из-за которой он был госпитализирован 17 августа. Харальд V находился на троне с 17 января 1991 г., его правление продлилось более 35 лет.

Согласно норвежской конституции, в момент смерти монарха трон автоматически перешел к его сыну, кронпринцу Хокону. 53-летний Хокон принял тронное имя Хокон VIII и девиз «Все для Норвегии». Его супруга Метте-Марит стала королевой, а старшая дочь, 22-летняя принцесса Ингрид Александра – наследницей престола.

Нежный семьянин, участник сопротивления и чемпион мира: каким был Харальд V
28 августа стало известно, что скончался король Норвегии Харальд V. Монарх правил страной около 35 лет и стал символом открытости и стойкости. Чем известен Харальд V внутри Норвегии и за рубежом – в галерее «Ведомостей». Принц Харальд, принадлежащий к датской династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург, родился в Осло 21 февраля 1937 г. В то время Норвегия была независимой от Швеции и Дании всего лишь три десятилетия, а королевский дом считался важным символом для молодой нации. Сам Харальд стал первым принцем, родившимся на норвежской земле с 1370 г.
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28 августа стало известно, что скончался король Норвегии Харальд V. Монарх правил страной около 35 лет и стал символом открытости и стойкости. Чем известен Харальд V внутри Норвегии и за рубежом – в галерее «Ведомостей».

Принц Харальд, принадлежащий к датской династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург, родился в Осло 21 февраля 1937 г. В то время Норвегия была независимой от Швеции и Дании всего лишь три десятилетия, а королевский дом считался важным символом для молодой нации. Сам Харальд стал первым принцем, родившимся на норвежской земле с 1370 г. / ЕРА / ТАСС

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