Граждан РФ нет среди пострадавших при крушении судна у берегов Северного Кипра

Российских граждан нет среди погибших в результате кораблекрушения у побережья Северного Кипра, а также среди пассажиров затонувшего судна, обратившихся за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Никосии со ссылкой на турко-кипрские власти.