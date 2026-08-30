Граждан РФ нет среди пострадавших при крушении судна у берегов Северного Кипра
Российских граждан нет среди погибших в результате кораблекрушения у побережья Северного Кипра, а также среди пассажиров затонувшего судна, обратившихся за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Никосии со ссылкой на турко-кипрские власти.
Инцидент произошел 30 августа в 2,5 км от города Гирне (Кирения). По предварительной информации, судно, на борту которого находились 267 человек, попав в шторм, начало набирать воду, после чего перевернулось и затонуло на глубине 514 метров.
По последним данным, число погибших при крушении пассажирского судна достигло восьми человек. Еще 17-18 человек числятся пропавшими без вести.
Спасателям удалось эвакуировать более 240 человек. Капитан судна и еще семь членов экипажа задержаны. Власти непризнанного Северного Кипра объявили трехдневный траур.