Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LKOH4 638+1,26%CNY Бирж.12,9+0,68%IMOEX2 114,93+1,03%RTSI778,32+1,45%RGBI113,62+0,18%RGBITR771,35+0,27%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Граждан РФ нет среди пострадавших при крушении судна у берегов Северного Кипра

Филипп Иванов

Российских граждан нет среди погибших в результате кораблекрушения у побережья Северного Кипра, а также среди пассажиров затонувшего судна, обратившихся за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Никосии со ссылкой на турко-кипрские власти.

Инцидент произошел 30 августа в 2,5 км от города Гирне (Кирения). По предварительной информации, судно, на борту которого находились 267 человек, попав в шторм, начало набирать воду, после чего перевернулось и затонуло на глубине 514 метров.

По последним данным, число погибших при крушении пассажирского судна достигло восьми человек. Еще 17-18 человек числятся пропавшими без вести.

Спасателям удалось эвакуировать более 240 человек. Капитан судна и еще семь членов экипажа задержаны. Власти непризнанного Северного Кипра объявили трехдневный траур.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её