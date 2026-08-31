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Посол: НАТО предоставляет Киеву территорию для атак на Россию

Инна Шульгина

Некоторые страны НАТО предоставляют свои территории Украине для атак на Россию. Об этом посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил «РИА Новости».

«Ряд натовцев уже даже не гнушается предоставлением своей территории, морского и воздушного пространства для террористических атак Киева на гражданскую инфраструктуру и население России», – сказал Гончар.

По его словам, такой факт закономерно ставит вопрос о реализации контрмер, включая превентивные.

Bloomberg 28 августа писало, что европейские чиновники скептически оценивают сообщения о возможной подготовке России к нападению на НАТО или страны Прибалтики. По словам источников агентства, сейчас у европейских стран нет разведданных, которые указывали бы на изменение военной позиции России или подготовку к обычному вооруженному нападению на страны альянса.

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