Посол: НАТО предоставляет Киеву территорию для атак на Россию

Bloomberg 28 августа писало, что европейские чиновники скептически оценивают сообщения о возможной подготовке России к нападению на НАТО или страны Прибалтики. По словам источников агентства, сейчас у европейских стран нет разведданных, которые указывали бы на изменение военной позиции России или подготовку к обычному вооруженному нападению на страны альянса.