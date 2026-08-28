Bloomberg: в Европе скептически оценили сообщения о риске войны России с НАТО

На этом фоне чиновники поставили под сомнение сообщения о том, что предотвращение возможной атаки на страны Прибалтики могло быть главной целью визита директора ЦРУ Джона Рэтклифа в Москву. По их оценкам, среди тем переговоров, вероятнее всего, были ситуация на Украине, обязательства НАТО по ст. 5 и война с Ираном.