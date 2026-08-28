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Bloomberg: в Европе скептически оценили сообщения о риске войны России с НАТО

Татьяна Мозолевская

Европейские чиновники скептически оценивают сообщения о возможной подготовке России к нападению на НАТО или страны Прибалтики, пишет Bloomberg.

По словам собеседников агентства, на данный момент у европейских стран нет разведданных, которые указывали бы на изменение военной позиции России или подготовку к обычному вооруженному нападению на страны альянса.

На этом фоне чиновники поставили под сомнение сообщения о том, что предотвращение возможной атаки на страны Прибалтики могло быть главной целью визита директора ЦРУ Джона Рэтклифа в Москву. По их оценкам, среди тем переговоров, вероятнее всего, были ситуация на Украине, обязательства НАТО по ст. 5 и война с Ираном.

При этом источники Bloomberg подчеркнули, что европейские представители не были проинформированы Вашингтоном о содержании встреч Рэтклиффа и основывают выводы на собственных данных и опыте работы с США.

В последние месяцы страны НАТО также обсуждали расширение контактов с Россией по линии разведок и военных, чтобы снизить риск просчетов на фоне роста числа гибридных атак и провокаций, отмечает агентство.

24 августа премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что непосредственной угрозы нападения России на страны Прибалтики нет.

27 августа президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен возможностью нападения России на страны НАТО. В интервью Axios он назвал визит Рэтклифа в Москву обычной рабочей поездкой и опроверг сообщения о том, что тот должен был предостеречь российскую сторону от действий против членов альянса.

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