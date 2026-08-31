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Число погибших в Непале выросло до 903 человек

Инна Шульгина

Число погибших в результате наводнения и оползней в Непале увеличилось до 903. Свыше 2500 человек числятся пропавшими без вести, сообщает India Today.

Спасательные команды Индии, Китая и Непала ищут в тоннелях гидроэлектростанции оказавшихся в ловушке рабочих. Председатель КНР Си Цзиньпин приказал активизировать усилия по поиску выживших.

30 августа МИД РФ сообщил со ссылкой на российское посольство в Непале, что количество российских граждан, которые числятся пропавшими в Непале, выросло до девяти.

Паводок в горной части Непала на реке Бхотекоши произошел 26 августа. Причиной катастрофы стал обвал ледника. Оползень из воды, камней и грязи смыл целые деревни, разрушив дома, дороги, мосты и электростанции.

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