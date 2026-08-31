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При наводнении в Гранд-Каньоне пропали 15 человек

Один человек погиб
Антон Потоков

Наводнение в Гранд-Каньоне привело к пропаже 15 человек, один погиб. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителей парка.

Само наводнение охарактеризовано как «внезапное», следует из сообщения национального парка. Оно произошло 29 августа в каньоне Брайт-Энджел и районе Фантом-Ранч.

Наводнение повредило водопровод, обслуживающий туристов в национальном парке. Водопровод обеспечивает питьевой водой и противопожарным оборудованием все объекты на Южном краю каньона, где находится большое количество пешеходных маршрутов.

26 августа разрушительное наводнение произошло в Непале на реке Бхотекоши. Причиной катастрофы стал обвал ледника. Оползень из воды, камней и грязи смыл целые деревни, разрушив дома, дороги, мосты и электростанции. По последним данным, погибли 903 человека.

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