При наводнении в Гранд-Каньоне пропали 15 человек

При наводнении в Гранд-Каньоне пропали 15 человекОдин человек погиб
Наводнение в Гранд-Каньоне привело к пропаже 15 человек, один погиб. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителей парка.
Само наводнение охарактеризовано как «внезапное», следует из сообщения национального парка. Оно произошло 29 августа в каньоне Брайт-Энджел и районе Фантом-Ранч.
Наводнение повредило водопровод, обслуживающий туристов в национальном парке. Водопровод обеспечивает питьевой водой и противопожарным оборудованием все объекты на Южном краю каньона, где находится большое количество пешеходных маршрутов.
26 августа разрушительное наводнение произошло в Непале на реке Бхотекоши. Причиной катастрофы стал обвал ледника. Оползень из воды, камней и грязи смыл целые деревни, разрушив дома, дороги, мосты и электростанции. По последним данным, погибли 903 человека.