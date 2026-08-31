Песков: признают европейцы выборы в России или нет – дело десятое

31 августа в Службе внешней разведки (СВР) России заявили о планах европейских стран дестабилизировать ситуацию в России накануне выборов в Госдуму. По данным СВР, стоит задача помешать нормальному электоральному процессу и дискредитировать результаты волеизъявления на всех уровнях избирательной кампании. Кроме того, по оценкам разведки, Украина может провести кибератаки на инфраструктуру выборов. В ведомстве подчеркнули, что по поручению европейских стран за рубежом структуры российской оппозиции распространяют ложную информацию о якобы «нелегитимности и незаконности» выборов.