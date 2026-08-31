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Песков: признают европейцы выборы в России или нет – дело десятое

Ксения Наумчик

Признают в Европе выборы депутатов в Государственную думу девятого созыва или нет – дело десятое. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Александру Юнашеву.

Комментируя сообщения о якобы раскрытой СВР схеме европейских стран по срыву выборов депутатов Госдумы, Песков выразил уверенность, что подобные планы не приведут к результату.

Пресс-секретарь уточнил, что провокационные устремления со стороны Европы «были, есть и будут». «Поэтому все, кому должно, будут принимать необходимые меры», – подчеркнул он.

31 августа в Службе внешней разведки (СВР) России заявили о планах европейских стран дестабилизировать ситуацию в России накануне выборов в Госдуму. По данным СВР, стоит задача помешать нормальному электоральному процессу и дискредитировать результаты волеизъявления на всех уровнях избирательной кампании. Кроме того, по оценкам разведки, Украина может провести кибератаки на инфраструктуру выборов. В ведомстве подчеркнули, что по поручению европейских стран за рубежом структуры российской оппозиции распространяют ложную информацию о якобы «нелегитимности и незаконности» выборов.

22 августа президент России Владимир Путин сказал, что Украина пытается сорвать выборы в Государственную думу и запугать россиян. Он подчеркнул, что данные попытки психоинформационного влияния «обречены на провал».

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