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Экс-премьер Франции назвал ошибкой отказ Парижа от диалога с Москвой

Ведомости

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон считает ошибкой полный отказ французских властей от диалога с Россией. Об этом он заявил в интервью подкасту Legend.

«Я все еще считаю, что мы совершаем серьезную ошибку, закрывая двери и каналы контакта с Россией», – сказал Фийон.

Он напомнил о сотрудничестве России и Франции в период своего премьерства. В частности, Фийон отметил деятельность французского банка Société Générale, который стал одним из первых иностранных банков, начавших работу в России, а также участие Renault в развитии «АвтоВАЗа».

Фийон возглавлял правительство Франции при президенте Николя Саркози с 2007 по 2012 г.

28 августа замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва не считает убедительными заявления европейских политиков о намерении восстановить контакты с Россией, поскольку действия Евросоюза свидетельствуют об обратном. По словам дипломата, ЕС продолжает поддерживать Киев поставками вооружений и усиливать санкционное давление на Россию. Он отметил, что с 2022 г. число пакетов антироссийских ограничений превысило два десятка.

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