В МИД усомнились в готовности ЕС возобновить контакты

15 августа The New York Times со ссылкой на пять европейских чиновников писала, что Франция, Германия и Британия совместно разрабатывают формат будущих переговоров по украинскому конфликту. Страны объединили усилия, чтобы гарантировать себе место в процессе. Это было сделано из-за опасений, что администрация президента США Дональда Трампа может не допустить Европу к переговорам. Европейские дипломаты ожидают, что любые контакты с Москвой по Украине будут проходить при посредничестве США.