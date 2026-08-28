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Главная / Политика /

В МИД усомнились в готовности ЕС возобновить контакты

Ксения Наумчик

Москва не считает убедительными заявления европейских политиков о намерении восстановить контакты с Россией, поскольку действия Евросоюза свидетельствуют об обратном. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По словам дипломата, ЕС продолжает поддерживать Киев поставками вооружений и усиливать санкционное давление на Россию. Он отметил, что с 2022 г. число пакетов антироссийских ограничений превысило два десятка.

Галузин также заявил, что европейские лидеры в публичных заявлениях преимущественно выдвигают требования к России. При этом, по его мнению, с их стороны не наблюдается стремления к обсуждению озабоченностей Москвы.

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Политика / Международные отношения

27 августа «Ведомостям» сообщили в МИД Швейцарии о готовности страны принять следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию. В ведомстве заявили, что федеральный департамент иностранных дел страны поддерживает контакты со всеми сторонами (США, Россией и Украиной) и постоянно предлагает свои добрые услуги, чтобы помочь найти путь к миру.

15 августа The New York Times со ссылкой на пять европейских чиновников писала, что Франция, Германия и Британия совместно разрабатывают формат будущих переговоров по украинскому конфликту. Страны объединили усилия, чтобы гарантировать себе место в процессе. Это было сделано из-за опасений, что администрация президента США Дональда Трампа может не допустить Европу к переговорам. Европейские дипломаты ожидают, что любые контакты с Москвой по Украине будут проходить при посредничестве США.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с Россией в США. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия открыта к новым предложениям США по урегулированию конфликта на Украине, но они должны учитывать российские интересы.

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