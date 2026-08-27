Швейцария заявила о готовности принять новые переговоры по Украине
Швейцария готова принять следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию. Об этом «Ведомостям» сообщили в МИД страны.
«Швейцария поддерживает любые дипломатические инициативы, направленные на достижение справедливого и прочного мира для Украины. Федеральный департамент иностранных дел поддерживает контакты со всеми сторонами [США, Россией и Украиной] и постоянно предлагает свои добрые услуги, чтобы помочь найти путь к миру», – заявили в ведомстве.
Предыдущий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины состоялся в Женеве 17–18 февраля 2026 г. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи он назвал переговоры тяжелыми, но деловыми. Он также сообщал, что следующий раунд должен состояться в ближайшее время, но конкретных сроков не называл.
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров характеризовал переговоры как содержательные, но напряженные. По его словам, сторонам удалось прояснить ряд вопросов, тогда как остальные требуют дополнительной координации.
Переговоры проходили в женевском отеле InterContinental. В первый день консультации продолжались около шести часов, во второй – менее двух. По данным Reuters, в Женеве в эти дни также находились представители нескольких европейских стран, однако непосредственного участия в переговорах они не принимали.