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Швейцария заявила о готовности принять новые переговоры по Украине

Елена Вострикова
Владимир Кулагин

Швейцария готова принять следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию. Об этом «Ведомостям» сообщили в МИД страны.

«Швейцария поддерживает любые дипломатические инициативы, направленные на достижение справедливого и прочного мира для Украины. Федеральный департамент иностранных дел поддерживает контакты со всеми сторонами [США, Россией и Украиной] и постоянно предлагает свои добрые услуги, чтобы помочь найти путь к миру», – заявили в ведомстве.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины состоялся в Женеве 17–18 февраля 2026 г. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи он назвал переговоры тяжелыми, но деловыми. Он также сообщал, что следующий раунд должен состояться в ближайшее время, но конкретных сроков не называл.

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров характеризовал переговоры как содержательные, но напряженные. По его словам, сторонам удалось прояснить ряд вопросов, тогда как остальные требуют дополнительной координации.

Переговоры проходили в женевском отеле InterContinental. В первый день консультации продолжались около шести часов, во второй – менее двух. По данным Reuters, в Женеве в эти дни также находились представители нескольких европейских стран, однако непосредственного участия в переговорах они не принимали.

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