NYT: Европа готовит собственный формат переговоров по Украине

Европейские дипломаты ожидают, что любые контакты с Москвой по Украине будут проходить при посредничестве США. В то же время в европейских столицах считают, что урегулирование конфликта и будущее отношений с Россией имеют для Европы принципиальное значение, поэтому эти вопросы нельзя полностью передавать на откуп непредсказуемой политике американской администрации.