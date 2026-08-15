NYT: Европа готовит собственный формат переговоров по Украине
Франция, Германия и Британия совместно разрабатывают формат будущих переговоров по украинскому конфликту, пишет The New York Times со ссылкой на пять европейских чиновников.
Страны объединили усилия, чтобы гарантировать себе место в процессе. Это было сделано из-за опасений, что администрация президента США Дональда Трампа может не допустить Европу к переговорам.
Франция и Германия играют ведущую роль в выработке европейской позиции, сообщили два высокопоставленных европейских дипломата и один старший европейский чиновник, наблюдающий за этим процессом. Британия, у которой появился новый премьер-министр Энди Бернэм, проявляет большую осторожность, отчасти из-за опасений по поводу отношений с Трампом, отметили дипломаты.
Европейские дипломаты ожидают, что любые контакты с Москвой по Украине будут проходить при посредничестве США. В то же время в европейских столицах считают, что урегулирование конфликта и будущее отношений с Россией имеют для Европы принципиальное значение, поэтому эти вопросы нельзя полностью передавать на откуп непредсказуемой политике американской администрации.
24 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с Россией в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия открыта к новым предложениям США по урегулированию конфликта на Украине, но они должны учитывать российские интересы.