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Президент Бразилии не поедет на саммит БРИКС в Нью-Дели

Татьяна Мозолевская

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не будет участвовать в саммите БРИКС, который пройдет 12–13 сентября в Нью-Дели. Бразильскую делегацию возглавит министр иностранных дел страны Мауро Виейра, сообщил CNN Brasil.

По данным издания, решение Лулы Да Силвы связано с внутренней повесткой и подготовкой к всеобщим выборам, которые в Бразилии ожидаются в начале октября. Саммит пройдет в выходные дни, которые президент в последнее время использует для проведения предвыборных мероприятий.

В бразильской дипломатии также с осторожностью оценивают председательство Индии в БРИКС и ожидают сдержанной итоговой декларации из-за сложностей с достижением консенсуса по спорным вопросам.

Выборы президента Бразилии становятся местом пересечения интересов других стран

Политика / Международные новости

В частности, Бразилия имеет вопросы к формату расширения объединения. Дополнительные сложности для согласования позиций создает конфликт на Ближнем Востоке, в котором Иран и ОАЭ занимают противоположные позиции, отмечает CNN.

24 августа стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди рассчитывает на участие президента России Владимира Путина в саммите БРИКС.

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