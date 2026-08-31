Президент Бразилии не поедет на саммит БРИКС в Нью-Дели

По данным издания, решение Лулы Да Силвы связано с внутренней повесткой и подготовкой к всеобщим выборам, которые в Бразилии ожидаются в начале октября. Саммит пройдет в выходные дни, которые президент в последнее время использует для проведения предвыборных мероприятий.