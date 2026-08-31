В Польше произошел пожар на заводе по производству систем для дронов
В ночь на 31 августа в польском городе Скаржиско-Каменна произошел пожар на предприятии WB Electronics, которое производит системы управления для беспилотников, в том числе поставляемых на Украину. Об этом сообщило издание Onet.
Правоохранительные органы проверяют версию умышленного поджога.
По данным Onet, возгорание в монтажном отделе началось около полуночи после срабатывания сигнализации. В этот момент завод не работал, поэтому никто не пострадал. Полиция сообщила, что камеры наблюдения зафиксировали неизвестного в балаклаве, который проник на территорию предприятия незадолго до пожара. Рядом с объектом также обнаружили брошенные вещи.
Пресс-секретарь польских спецслужб Яцек Добржинский заявил, что ведомство относится к происшествию крайне серьезно и рассматривает в том числе версию саботажа. Руководство WB Group оценило ущерб как незначительный и планирует в ближайшее время возобновить работу предприятия.
14 августа сообщалось, что переговоры о передаче Польшей Украине МиГ-29 в обмен на большое количество беспилотников различных типов находятся на финишной прямой. Насчет возможной передачи Украине ракет для Patriot замглавы польского минобороны Магдалена Собковяк-Чарнецкая отметила, что «это всегда решение, принимаемое на самом высоком уровне». Руководитель политического кабинета министра обороны Януш Сеймей обратил внимание, что Украина до сих пор не направляла Польше никакого официального запроса по этому вопросу.