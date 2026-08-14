Польша сообщила о финальной стадии переговоров по передаче Украине МиГ-29

Насчет возможной передачи Украине ракет для Patriot замглавы польского минобороны Магдалена Собковяк-Чарнецкая отметила, что «это всегда решение, принимаемое на самом высоком уровне». Руководитель политического кабинета министра обороны Януш Сеймей обратил внимание, что Украина до сих пор не направляла Польше никакого официального запроса по этому вопросу. Источники издания утверждают, что, даже если передача боеприпасов состоится, о больших объемах речи не идет.