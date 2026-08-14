Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI839,05-3,95%RGBI114,63-0,33%CNY Бирж.00%IMOEX2 232,14-3,01%RGBITR773,74-0,29%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Польша сообщила о финальной стадии переговоров по передаче Украине МиГ-29

Ведомости

Переговоры о передаче Польшей Украине МиГ-29 в обмен на большое количество беспилотников различных типов находятся на финишной прямой. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

Насчет возможной передачи Украине ракет для Patriot замглавы польского минобороны Магдалена Собковяк-Чарнецкая отметила, что «это всегда решение, принимаемое на самом высоком уровне». Руководитель политического кабинета министра обороны Януш Сеймей обратил внимание, что Украина до сих пор не направляла Польше никакого официального запроса по этому вопросу. Источники издания утверждают, что, даже если передача боеприпасов состоится, о больших объемах речи не идет.

11 августа Politico писала, что европейские страны все менее охотно передают Украине свои запасы ракет-перехватчиков для систем Patriot на фоне опасений за собственную безопасность. Основную ответственность за дефицит газета возлагает на США, указывая на «отсутствие политической воли» со стороны американской администрации.

Киев хочет получить сотни перехватчиков PAC-3 и PAC-2 перед зимним периодом. Но европейские союзники Украины сталкиваются с истощением запасов, а производство новых ракет не позволит быстро восполнить дефицит.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте