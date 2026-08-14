Польша сообщила о финальной стадии переговоров по передаче Украине МиГ-29
Переговоры о передаче Польшей Украине МиГ-29 в обмен на большое количество беспилотников различных типов находятся на финишной прямой. Об этом сообщает Wirtualna Polska.
Насчет возможной передачи Украине ракет для Patriot замглавы польского минобороны Магдалена Собковяк-Чарнецкая отметила, что «это всегда решение, принимаемое на самом высоком уровне». Руководитель политического кабинета министра обороны Януш Сеймей обратил внимание, что Украина до сих пор не направляла Польше никакого официального запроса по этому вопросу. Источники издания утверждают, что, даже если передача боеприпасов состоится, о больших объемах речи не идет.
11 августа Politico писала, что европейские страны все менее охотно передают Украине свои запасы ракет-перехватчиков для систем Patriot на фоне опасений за собственную безопасность. Основную ответственность за дефицит газета возлагает на США, указывая на «отсутствие политической воли» со стороны американской администрации.
Киев хочет получить сотни перехватчиков PAC-3 и PAC-2 перед зимним периодом. Но европейские союзники Украины сталкиваются с истощением запасов, а производство новых ракет не позволит быстро восполнить дефицит.