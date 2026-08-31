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Главная / Политика /

Токаев: русские и казахи исторически ссорились только из-за пастбищ

Татьяна Мозолевская

В истории отношений русских и казахов не было межрелигиозных или политических конфликтов, а возникавшие споры носили хозяйственный характер. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«У нас никогда в истории не было конфликта между казахами и русскими с точки зрения межрелигиозных взаимоотношений, каких-либо политических взаимоотношений. Если и были небольшие конфликты на месте, то они были связаны с доступом к рекам. То есть речь идет о пастбищах, речь идет о таких чисто хозяйственных спорах», – сказал Токаев.

Президент Казахстана отметил, что гуманитарные контакты между двумя странами формировались на протяжении многих лет и их необходимо сохранять.

25 июля Путин на встрече с Токаевым заявил, что отношения России и Казахстана носят стратегический характер и успешно развиваются.

Он также отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Казахстаном достиг почти $28 млрд, за первые пять месяцев текущего года прибавил еще более 4%. По словам президента, это хорошая динамика, свидетельствующая о больших перспективах, в том числе в инвестиционной сфере.

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