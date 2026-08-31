Токаев: русские и казахи исторически ссорились только из-за пастбищ

«У нас никогда в истории не было конфликта между казахами и русскими с точки зрения межрелигиозных взаимоотношений, каких-либо политических взаимоотношений. Если и были небольшие конфликты на месте, то они были связаны с доступом к рекам. То есть речь идет о пастбищах, речь идет о таких чисто хозяйственных спорах», – сказал Токаев.