Песков: разговор Путина и Пашиняна будет прагматичным и уважительным

Журналист «Вестей» отметил, что визит Пашиняна в Бишкек проходит на фоне неоднозначной внутриполитической ситуации в Армении, включая аресты представителей оппозиции, а также заявлений о трансформации отношений между Ереваном и Москвой. «Прекрасная возможность обсудить это на высшем уровне», – сказал Песков (цитата по ИС «Вести»). На уточняющий вопрос о том, будут ли Путин и Пашинян касаться этих вопросов, представитель Кремля ответил положительно.