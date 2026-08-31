Песков: разговор Путина и Пашиняна будет прагматичным и уважительным
Разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 1 сентября пройдет в прагматичном и уважительном ключе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«Путин всегда прагматично, уважительно говорит со своими собеседниками. Так же будет и с господином Пашиняном. Все-таки это глава исполнительной власти, нашей соседней, нашей братской Армении», – сказал Песков.
31 августа Песков также заявил в интервью «Вести», что Путин и Пашинян на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке обсудят вопросы двусторонней повестки.
Журналист «Вестей» отметил, что визит Пашиняна в Бишкек проходит на фоне неоднозначной внутриполитической ситуации в Армении, включая аресты представителей оппозиции, а также заявлений о трансформации отношений между Ереваном и Москвой. «Прекрасная возможность обсудить это на высшем уровне», – сказал Песков (цитата по ИС «Вести»). На уточняющий вопрос о том, будут ли Путин и Пашинян касаться этих вопросов, представитель Кремля ответил положительно.
28 августа помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия настаивает, что Армения «не может стремиться к членству в ЕС, одновременно получая огромные выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС. "Этот вопрос нужно каким-то образом "разруливать", – сказал он.