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Песков: Путин и Пашинян обсудят двусторонние отношения России и Армении

Ксения Наумчик

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке обсудят вопросы двусторонней повестки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В программе российского лидера запланировала встреча с армянским премьером на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября.

Журналист «Вестей» отметил, что визит Пашиняна в Бишкек проходит на фоне неоднозначной внутриполитической ситуации в Армении, включая аресты представителей оппозиции, а также заявлений о трансформации отношений между Ереваном и Москвой.

«Прекрасная возможность обсудить это на высшем уровне», – сказал Песков (цитата по ИС «Вести»). На уточняющий вопрос о том, будут ли Путин и Пашинян касаться этих вопросов, представитель Кремля ответил положительно.

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Политика / Международные отношения

29 августа замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал манипуляциями заявления Армении о якобы введенных «санкциях» со стороны России на некоторые категории армянской сельхозпродукции. Он отметил, что некоторые официальные лица Армении подают ограничения на поставки отдельных категорий продукции страны как санкции со стороны России. Российская сторона всегда следила за качеством поставляемой продукции и уделяла внимание фитосанитарному контролю, подчеркнул Галузин. По его словам, Армения сама заявляла, что с некоторыми категориями товаров есть проблемы.

27 августа Пашинян заявил, что у Еревана есть основания не считать Россию стратегическим партнером. По его словам, после военного конфликта с Азербайджаном в сентябре 2022 г. говорить о стратегическом партнерстве с Россией затруднительно. Армянский премьер-министр отметил, что само понятие стратегического партнерства предполагает выполнение соответствующих обязательств в сфере безопасности.

6 августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что нынешние отношения между Россией и Арменией напоминают «улицу с односторонним движением». Матвиенко обратила внимание на расхождения между заявлениями армянской стороны о важности сохранения отношений с Россией и практическими действиями.

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