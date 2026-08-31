Песков: Путин и Пашинян обсудят двусторонние отношения России и Армении

29 августа замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал манипуляциями заявления Армении о якобы введенных «санкциях» со стороны России на некоторые категории армянской сельхозпродукции. Он отметил, что некоторые официальные лица Армении подают ограничения на поставки отдельных категорий продукции страны как санкции со стороны России. Российская сторона всегда следила за качеством поставляемой продукции и уделяла внимание фитосанитарному контролю, подчеркнул Галузин. По его словам, Армения сама заявляла, что с некоторыми категориями товаров есть проблемы.