Путин пожелал стойкости экс-президенту Армении Кочаряну

Роберт Кочарян занимал пост премьера в 1997–1998 гг. Он стал президентом Армении в 1998 г. и был в этой должности до 2008 г. До этого он возглавлял непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. В 2020 г. его освободили под залог в $4 млн по делу о свержении конституционного строя в 2008 г.