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Путин пожелал стойкости экс-президенту Армении Кочаряну

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил второго президента Армении, главу оппозиционного блока «Армения» Роберта Кочаряна с днем рождения. Текст соответствующей телеграммы опубликовал Кремль.

Путин отметил, что в России помнят о личном вкладе Кочаряна в развитие «дружественных, союзнических связей» между двумя государствами. Российский лидер пожелал политику здоровья, душевной бодрости и стойкости перед лицом испытаний, с которыми сейчас сталкиваются Кочарян и его родные.

Кочаряна задержали в Армении 25 августа, а 27-го он был арестован, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Адвокат Кочаряна Арам Орбелян говорил, что все обвинения политически мотивированы.

Бывший глава НКР, экс-президент Армении и бизнесмен: кто такой Роберт Кочарян

Политика / Международные новости

Александр Кочубаев, адвокат сына Кочаряна Седрака, который также был арестован, заявлял, что речь идет о «внеправовом преследовании». По его словам, в некоторых случаях истек срок давности, а в ряде ситуаций обвинения были надуманными. «Можно констатировать, что имеем дело с преследованием, имеющим незаконный политический контекст», – заявлял он.

На выборах в июне блок занял третье место. ЦИК Армении дал согласие на уголовное преследование Кочаряна через 10 дней после выборов – 17 июня в связи с расследованием сделок с недвижимостью в 2004–2009 гг., идущим с 2018 г. Его адвокат Орбелян заявлял, что подзащитный не имеет никакого отношения к этим сделкам.

Вместе с Робертом и Седраком Кочарянами были задержаны еще четыре человека.

Роберт Кочарян занимал пост премьера в 1997–1998 гг. Он стал президентом Армении в 1998 г. и был в этой должности до 2008 г. До этого он возглавлял непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. В 2020 г. его освободили под залог в $4 млн по делу о свержении конституционного строя в 2008 г.

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