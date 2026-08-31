Путин пожелал стойкости экс-президенту Армении Кочаряну
Президент России Владимир Путин поздравил второго президента Армении, главу оппозиционного блока «Армения» Роберта Кочаряна с днем рождения. Текст соответствующей телеграммы опубликовал Кремль.
Путин отметил, что в России помнят о личном вкладе Кочаряна в развитие «дружественных, союзнических связей» между двумя государствами. Российский лидер пожелал политику здоровья, душевной бодрости и стойкости перед лицом испытаний, с которыми сейчас сталкиваются Кочарян и его родные.
Александр Кочубаев, адвокат сына Кочаряна Седрака, который также был арестован, заявлял, что речь идет о «внеправовом преследовании». По его словам, в некоторых случаях истек срок давности, а в ряде ситуаций обвинения были надуманными. «Можно констатировать, что имеем дело с преследованием, имеющим незаконный политический контекст», – заявлял он.
На выборах в июне блок занял третье место. ЦИК Армении дал согласие на уголовное преследование Кочаряна через 10 дней после выборов – 17 июня в связи с расследованием сделок с недвижимостью в 2004–2009 гг., идущим с 2018 г. Его адвокат Орбелян заявлял, что подзащитный не имеет никакого отношения к этим сделкам.
Вместе с Робертом и Седраком Кочарянами были задержаны еще четыре человека.
Роберт Кочарян занимал пост премьера в 1997–1998 гг. Он стал президентом Армении в 1998 г. и был в этой должности до 2008 г. До этого он возглавлял непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. В 2020 г. его освободили под залог в $4 млн по делу о свержении конституционного строя в 2008 г.