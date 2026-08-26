В Армении экс-президента Роберта Кочаряна задержали по новому делу

По версии следствия, Кочарян в бытность главой государства (1998–2008) использовал свое служебное положение, чтобы присвоить государственное имущество на сфабрикованных основаниях, а также приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам значительно ниже рыночных. Эти активы он оформлял на членов своей семьи и на связанные с ними компании. Так, по мнению следствия, политик таким образом оформил на свою семью ряд земельных участков, на которых впоследствии был построен развлекательный центр Play City и премиум-клуб Orange Fitness в Ереване, 50% акций которых находились в управлении компании сына экс-президента.