В Армении экс-президента Роберта Кочаряна задержали по новому делу

В Армении экс-президента Роберта Кочаряна задержали по новому делуВсе лидеры крупных партий оппозиции под следствием
Антикоррупционное бюро Армении 25 августа задержало бывшего президента страны и основателя оппозиционного блока «Армения» Роберта Кочаряна, а также его сына Седрака по делу о незаконном присвоении государственной недвижимости и коррупции. Всего по этому делу проходят шесть человек, сообщила пресс-служба силового ведомства без указания других имен. В тот же день армянские правоохранители помимо вышеназванных лиц провели обыски в доме и офисах депутата парламента от блока «Армения» Левона Кочаряна (второй сын экс-президента), а также у его супруги, армянской певицы Сирушо.
Сразу после задержания у Роберта Кочаряна ухудшилось здоровье и он был госпитализирован в сопровождении сотрудников службы национальной безопасности, писали армянские СМИ. Чуть позже руководитель офиса экс-президента Барат Микоян в соцсетях сообщил, что незадолго до ареста политик «подвергся медицинскому вмешательству» и сейчас ему необходимо дополнительное обследование.
По версии следствия, Кочарян в бытность главой государства (1998–2008) использовал свое служебное положение, чтобы присвоить государственное имущество на сфабрикованных основаниях, а также приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам значительно ниже рыночных. Эти активы он оформлял на членов своей семьи и на связанные с ними компании. Так, по мнению следствия, политик таким образом оформил на свою семью ряд земельных участков, на которых впоследствии был построен развлекательный центр Play City и премиум-клуб Orange Fitness в Ереване, 50% акций которых находились в управлении компании сына экс-президента.
Кроме этого Кочаряны якобы незаконно обогатились за счет приобретения государственных земельных участков и их последующего обмена на другие, более выгодные участки в Ереване или перепродажи частным компаниям в обмен на долю в бизнесе. По данным следствия, экс-президент предположительно получил в качестве взятки 56 объектов недвижимости рыночной стоимостью свыше 2,6 млрд драмов (свыше $7,1 млн). Армянские правоохранители также изучают денежные переводы, совершенные с 2001 по 2019 г., на имя сына Роберта Кочаряна на общую сумму почти $800 млн.
Позже адвокат Кочаряна Арам Орбелян сообщил, что его подзащитный не имеет никакого отношения к сделкам с недвижимостью в период с 2004 по 2009 г., а все обвинения политически мотивированы. В то же время депутат от фракции «Армения» Ишхан Сагателян в разговоре с местными журналистами предположил, что процесс над Кочарянами был спланирован властями этой ночью, чтобы затем «расчистить политический путь» для «легитимизации передачи Карабаха Азербайджану и оправдания там этнических чисток».
Зачистка оппонентов
О готовящейся атаке властей на семью Кочаряна писала накануне газета «Ишханутюн» со ссылкой на источники. Поводом для этого якобы послужила полемика в тот же день между армянским премьер-министром Николом Пашиняном и депутатом парламента Левоном Кочаряном, в ходе которой последний назвал премьера «подлецом и предателем, погубившим Карабах». Пашинян в ответ указал на «запредельное богатство» семьи Кочарянов и попросил объяснить его происхождение.
Это не первое уголовное преследование экс-президента. Политика несколько раз задерживали в 2018 и 2019 гг. по делу о попытке свержения конституционного строя, но каждый раз спустя какое-то время суд его освобождал под залог из предварительного заключения. Через неделю после окончания парламентских выборов 7 июня 2026 г. (блок «Армения» набрал 9,9%) армянские власти без объяснения причин запретили Кочаряну покидать страну. А затем в том же месяце ЦИК республики разрешил генпрокуратуре завести уголовное дело против политика по делу о коррупции.
Месть Пашиняна
Политические репрессии против Кочаряна связаны как с личной вендеттой Пашиняна, так и с внешней политикой, полагает армянский политолог Карен Игитян. Эксперт напомнил, что предыдущие аресты политика в 2018 и 2019 гг. негативно влияли на российско-армянские отношения, так как Кочарян, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, поддерживал дружественные отношения с российским президентом Владимиром Путиным. «Поэтому новое уголовное дело, безусловно, имеет внешнеполитический контекст, особенно на фоне продолжающегося конфликта с Москвой», – добавил политолог.
Давление на оппозицию может стать ответной реакцией администрации Пашиняна на охлаждение российско-армянских отношений и ограничение Россией импорта армянских продовольственных товаров, соглашается политолог, специалист по Кавказу Артур Атаев. «Москва вряд ли окажет давление на Ереван ради экс-президента. Российское руководство пыталось уговорить Пашиняна не оказывать политическое давление на оппозицию в преддверии выборов, но это привело к противоположным результатам. Поэтому в нынешних реалиях российские власти, скорее всего, посчитают дальнейшее давление на Армению нецелесообразным», – считает политолог.
Еще один экс-президент попал под дело
Нынешнее преследование Кочарянов – новый виток политической борьбы Пашиняна с оппозицией, продолжает Игитян. «Ранее власти по надуманным причинам аннулировали итоги голосования на двух участках на последних выборах, что позволило им не допустить оппозиционную партию «Процветающая Армения» влиятельного политика Гагика Царукяна в парламент. По обвинению в коррупции еще арестован оппозиционный мэр второго по величине города Гюмри Вардан Гукасян, выступающий за укрепление армяно-российских отношений», – напомнил эксперт.
За счет ареста Кочаряна Пашинян выполняет часть своего предвыборного обещания уничтожить в республике «трехглавого дракона» – Царукяна, российско-армянского бизнесмена и основателя альянса «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, а также Кочаряна, заметил Атаев. По мнению армянского руководства, эти три силы не дают Армении нормально развиваться, а Кочарян с их точки зрения – наиболее жесткий противник, заметил эксперт.
Несмотря на давление властей, армянская оппозиция способна продолжить политическую борьбу, уверен Игитян. «Думаю, оппозиция еще сохранила протестный потенциал, но пойдет ли она путем масштабных уличных демонстраций – большой вопрос. В прошлом эта тактика преобладала, но она так и не привела к смене власти», – отметил аналитик.
По мнению Атаева, арест Кочаряна приведет к усилению политических репрессий и дальнейшему ослаблению оппозиции. На данный момент, продолжает эксперт, армянская оппозиция фрагментирована. «В этом контексте консолидация невозможна, да и оппозиционеры уже упустили шанс на объединение, так как правоохранительные органы в руках Пашиняна и ради усиления своей власти он продолжит использовать их возможности в полную силу», – предупредил аналитик.
Путь к деградации
Пашинян избрал путь обострения российско-армянских отношений, а после ареста Кочаряна эти связи продолжат деградировать, полагает научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. Очевидно, решение о преследовании политика армянское руководство приняло после консультаций с иностранными советниками, уверен эксперт. В Армении происходит авторитарная консолидация, чего в республике не происходило за все время независимости, заметил Микаэлян. По его словам, сегодня в стране происходит попытка полной зачистки политического поля от сил, которые так или иначе связаны с Россией. «Отсутствие реакции с российской стороны приводит к ощущению безнаказанности и дальнейшей радикализации армянских правящих элит. В Армении теперь хорошо понимают, что какая-либо связь с Россией крайне токсична и чревата рисками», – отметил политолог.