Бывший глава НКР, экс-президент Армении и бизнесмен: кто такой Роберт Кочарян

Бывший глава НКР, экс-президент Армении и бизнесмен: кто такой Роберт КочарянЕго доставили в Службу нацбезопасности в связи с обвинением в коррупции
25 августа в Армении силовики задержали экс-президента страны Роберта Кочаряна и его сына – депутата местного парламента от оппозиционной фракции «Армения» Левона Кочаряна. Это произошло в рамках расследования, касающегося совершенных в 2004–2009 гг. сделок с недвижимостью. По версии обвинения, некогда первое лицо Армении «вывело из государственной собственности и приобрело по ценам существенно ниже рыночных ряд ценных объектов». Предположительно речь идет о земельных участках в Ереване, санатории «Капутак Севан» и имуществе теннисной спортивной школы. Как складывалась политическая карьера Роберта Кочаряна и когда началось его судебное преследование – в справке «Ведомостей».
Роберт Седракович Кочарян родился 31 августа 1954 г. в Степанакерте, который в СССР являлся центром Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, а после распада страны оказался поводом для споров между Баку и Ереваном. В 2023-м Нагорный Карабах вновь перешел под полный контроль Азербайджана, а его столица была переименована в Ханкенди.
Образование и начало карьеры
В молодости начинал простым рабочим. В разные годы трудился слесарем-сборщиком и инженером-механиком на Степанакертском электротехническом заводе (1971-1975 и 1980-1981 гг. соответственно), формовщиком на Московском заводе железобетонных изделий (1975-1977), а также электромонтером на Карабахском шелковом комбинате (1977-1980). В это же время Роберт Кочарян прошел срочную службу в железнодорожных войсках вооруженных сил СССР и поучаствовал в строительстве железнодорожной линии Дархан – Эрдэнэт в Монголии.
Без отрыва от производства заочно обучался в Московском энергетическом институте (ныне – Национальный исследовательский университет «МЭИ»), но из-за службы в армии перевелся и окончил заочное отделение электротехнического факультета Ереванского политехнического института (ныне – Национальный политехнический университет Армении) в 1982 г.
Комсомол и политический старт
В 1980–1990 гг. проявлял активность в комсомольских и партийных органах родной Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО). В частности, занимал престижные по советским меркам посты второго секретаря Степанакертского городского комитета ВЛКСМ и инструктора отдела агитации и пропаганды Степанакертского горкома компартии Азербайджанской ССР.
В 1988 г. стал одним из политических лидеров Арцахского движения (это армянское название Нагорного Карабаха), поддержавшего требования армян из НКАО о передаче области в состав Армянской ССР. В том числе политик входил в комитет «Крунк» (в переводе с армянского – «Журавль»), который считается одним из организаторов массовых протестов на старте карабахского движения.
В 1989 г. создал и возглавил общественно-политическую организацию «Миацум» («Объединение»), также поставившую себе целью присоединение НКАО к Армении. Параллельно консультировал председателя исполкома Нагорно-Карабахской АО.
Руководство Нагорным Карабахом и Арменией
В 1988 и 1989 гг. избирался депутатом Верховного совета (ВС) Армянской ССР и входил в его президиум. В 1990–1995 гг. – депутат ВС независимой Армении. В парламенте входил в комиссии по экономической самостоятельности и вопросам Нагорного Карабаха.
Параллельно в 1991–1992 гг. стал депутатом Верховного совета непризнанной Нагорно-Карабахской республики (она провозглашена в сентябре 1991-го). В 1992 г. также занял пост председателя Госкомитета обороны (это ключевой орган военного управления) и премьер-министра непризнанной НКР.
В 1994–1997 гг. – президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В начале его избрал Верховный совет НКР (1994), а затем – население территории (выборы 1996-го).
В марте 1997 г. Кочарян был назначен премьер-министром Армении. В начале 1998 г. после отставки Левона Тер‑Петросяна временно исполнял обязанности президента постсоветской республики, а в марте того же года выиграл всенародные выборы, набрав 59,5% голосов избирателей. В 2003 г. еще раз переизбрался на пост президента Армении, заручившись поддержкой 67,44% граждан.
Бизнес и оппозиция
После истечения срока президентских полномочий говорил, что наконец нашел «время на чтение», прежде всего литературы по управлению и лидерству. В 2009–2021 гг. в качестве независимого директора входил в совет директоров АФК «Система», где возглавлял комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению. Но затем решил сосредоточиться на политической деятельности в Армении.
В 2021 г. на внеочередных выборах в Национальное собрание (парламент) республики возглавил список блока «Армения» (в то время в него вошли партии «Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн”» и «Возрождающаяся Армения»). По итогам голосования они заняли второе место с 21,9% голосов, что соответствует 29 мандатам (из 107). При этом сам Роберт Кочарян отказался от депутатского места. «Так сложилось, что я в свое время был депутатом парламента и Арцаха, и Армении, однако в силу характера всегда был человеком исполнительной власти», – пояснил он СМИ.
В 2022 г. сторонники блока «Армения», включая Кочаряна, открыто выступали против политики правительства Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху и переговоров с Азербайджаном. Также они считаются сторонниками сближения с Россией. «Мы не должны делать никогда шагов, которые нашими партнерами и великими странами могут быть оценены как угроза их безопасности», – открыто говорил Роберт Кочарян.
В 2025 г. он заявил, что его политическая команда примет участие в парламентских выборах 2026 г. Предвыборный лозунгом стал слоган «Вместе мы можем». 16 марта 2026 г. блок «Армения» выдвинул Кочаряна кандидатом на пост премьер-министра. По итогам голосования, состоявшегося 7 июня, его оппозиционное объединение набрало всего 9,94% голосов.
Судебное преследование Роберта Кочаряна
В 2018 г. после прихода к власти Никола Пашиняна Роберт Кочарян стал одним из фигурантов уголовного дела о попытке свержения конституционного строя в Армении в марте 2008 г. В тот период он являлся президентом республики (покинул пост только 9 апреля 2008 г.). Производство возбудили по факту разгона круглосуточного митинга оппозиции, состоявшегося на площади Свободы после выборов президента в феврале 2008-го и приведшего к гибели 10 человек. Кочарян в то время подписал указ о введении в Ереване чрезвычайного положения сроком на 20 дней и запретил массовые собрания.
В 2021 г. Конституционный суд Армении признал ст. 300.1 УК, по которой возбудили дело против политика, антиконституционной, так как она противоречит ст. 78 и 79 основного закона страны. В связи с этим решением с Роберта Кочаряна сняли обвинения. Но в 2024-м разбирательство возобновили, переквалифицировав обвинения на превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия.
В 2026 г. адвокат политика Арам Орбелян говорил СМИ, что, хотя расследование по статье о злоупотреблении должностными полномочиями ведется с 2018-го, в материалах дела все еще отсутствуют основания для предъявления претензий.
14 июня 2026 г. News.am сообщил, что силовики в аэропорту «Звартноц» воспрепятствовали вылету Роберта Кочаряна из страны (планировал пробыть за границей три дня), а 17 июня ЦИК Армении дала согласие на начало против него нового уголовного преследования.
На сегодняшний день Роберту Кочаряну инкриминируют злоупотребление полномочиями, получение взяток и отмывании денег в особо крупном размере. Предположительно речь идет о земельных участках в Ереване, санатории «Капутак Севан» и имуществе теннисной спортивной школы, которые в период его президентства в 1998–2008 гг. передавались связанным с армянским лидером лицам и компаниям по ценам значительно ниже рынка и в обход публичных торгов.
По версии прокуратуры, политик таким образом получил 56 объектов недвижимости общей стоимостью около 2,6 млрд драмов (604,5 млн руб.), а на имя его сына были оформлены 30% компании «Тойота Ереван» в обмен на содействие в приобретении госземли по заниженной стоимости. По словам юристов Роберта Кочаряна, обвинения в коррупции являются «необоснованными», так как решение об отчуждении имущества принимало правительство (а в нем Кочарян не состоял).
Вероисповедание и семья
Жена – Белла Кочарян. В браке родились трое детей: сыновья Седрак и Левон, а также дочь Гаяне. Был крещен в 1996-м в Гандзасарском монастыре по настоянию архиепископа Паргева Мартиросяна, но, по признанию самого Роберта Кочаряна, «так и не стал верующим».