Бывший глава НКР, экс-президент Армении и бизнесмен: кто такой Роберт Кочарян

В 2021 г. на внеочередных выборах в Национальное собрание (парламент) республики возглавил список блока «Армения» (в то время в него вошли партии «Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн”» и «Возрождающаяся Армения»). По итогам голосования они заняли второе место с 21,9% голосов, что соответствует 29 мандатам (из 107). При этом сам Роберт Кочарян отказался от депутатского места. «Так сложилось, что я в свое время был депутатом парламента и Арцаха, и Армении, однако в силу характера всегда был человеком исполнительной власти», – пояснил он СМИ.