Суд в Армении арестовал сына экс-президента Седрака Кочаряна

25 августа в Армении задержали экс-президента Кочаряна, лидера оппозиционного блока «Армения». Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег в особо крупном размере как во время его президентства, так и после ухода с поста. Его сын проходит фигурантом по этому делу.