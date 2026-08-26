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Суд в Армении арестовал сына экс-президента Седрака Кочаряна

Ведомости

Седрака Кочаряна, сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, арестовали в Ереване на два месяца. Об этом сообщил адвокат Александр Кочубаев, передает «РИА Новости».

Защитник утверждает, что «мы имеем дело с внеправовым преследованием». «В некоторых случаях истек срок давности, в некоторых случаях [обвинения] были надуманными. Можно констатировать, что имеем дело с преследованием, имеющим незаконный политический контекст», – сказал он.

25 августа в Армении задержали экс-президента Кочаряна, лидера оппозиционного блока «Армения». Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег в особо крупном размере как во время его президентства, так и после ухода с поста. Его сын проходит фигурантом по этому делу.

Силовики также задержали шесть человек. Следствие подозревает, что они могли быть в сговоре с лидером блока.  

В Армении экс-президента Роберта Кочаряна задержали по новому делу

Политика / Международные новости
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