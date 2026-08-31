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Два человека погибли в США из-за наводнения в районе Гранд-Каньона

Татьяна Мозолевская

Два человека погибли в результате наводнения в национальном парке Гранд-Каньон в американском штате Аризона, сообщила The Guardian со ссылкой на Службу национальных парков США. Еще около 15 человек продолжают числиться пропавшими без вести.

Наводнение произошло 29 августа в районе каньона Брайт-Энджел и ранчо Фантом. Потоки воды и обломков разрушили пешеходные мосты, повредили туристические маршруты и инфраструктуру. Более 60 человек были эвакуированы из глубины каньона на вертолетах.

Тело 46-летнего мужчины обнаружили 30 августа возле порогов Кристал-Рапидс на реке Колорадо. О втором погибшем власти пока не сообщили подробностей. Спасатели продолжают поиски пропавших.

Из-за наводнения также была повреждена ключевая система водоснабжения парка. Власти ввели ограничения на использование воды и с 31 августа приостановили размещение туристов на ночь в гостиницах и лоджах внутри национального парка.

Национальная метеорологическая служба предупредила о сохраняющемся риске новых внезапных наводнений, поскольку в регионе ожидаются сильные дожди и грозы, а почва в некоторых районах уже насыщена влагой.

26 августа разрушительное наводнение произошло в Непале на реке Бхотекоши. Причиной катастрофы стал обвал ледника. Оползень из воды, камней и грязи смыл целые деревни, разрушив дома, дороги, мосты и электростанции. По последним данным, погибли 903 человека.

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