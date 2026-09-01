Присяжные признали бывшего лидера банды виновным в убийстве Тупака Шакура
Присяжные в Лас-Вегасе единогласно признали 63-летнего Дуэйна «Кеффе Д» Дэвиса виновным в убийстве первой степени рэпера Тупака Шакура. Ему грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Дэвис заявил судье, что планирует обжаловать приговор, пишет Reuters.
Вердикт был вынесен после почти трех часов обсуждения. Обвинение строилось на мемуарах Дэвиса и его публичных выступлениях, в которых он фактически признался в причастности к убийству. Адвокат настаивал, что слова клиента были «бравадой» и не подтверждены другими доказательствами.
По версии следствия, Дэвис возглавил группу мужчин, которые 7 сентября 1996 г. открыли огонь по машине Шакура и главы лейбла Death Row Records Мэриона Найта. Мотивом стала месть за избиение племянника Дэвиса в казино Лас-Вегаса. Дэвис передал пистолет на заднее сиденье своего «Кадиллака», но имя стрелка обвинение не назвало. Трое других участников нападения с тех пор скончались.
Убийство Тупака Шакура оставалось нераскрытым более 27 лет. В 2023 г. полиция Лас-Вегаса предъявила Дэвису обвинение после того, как он сам публично рассказал о своей роли. В 2024 г. суд отклонил ходатайство защиты о прекращении дела. В августе 2026 г. стартовал процесс, который завершился обвинительным приговором. Шакур был застрелен в возрасте 25 лет, его смерть стала одним из самых громких событий в истории хип-хопа и символом вражды между группировками Восточного и Западного побережья.