Присяжные признали бывшего лидера банды виновным в убийстве Тупака Шакура

Убийство Тупака Шакура оставалось нераскрытым более 27 лет. В 2023 г. полиция Лас-Вегаса предъявила Дэвису обвинение после того, как он сам публично рассказал о своей роли. В 2024 г. суд отклонил ходатайство защиты о прекращении дела. В августе 2026 г. стартовал процесс, который завершился обвинительным приговором. Шакур был застрелен в возрасте 25 лет, его смерть стала одним из самых громких событий в истории хип-хопа и символом вражды между группировками Восточного и Западного побережья.