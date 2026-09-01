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Путин: взаимодействие стран ШОС формирует мир и стабильность в Евразии

Ксения Наумчик

Взаимодействие стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) способствует формированию в Евразии атмосферы мира, стабильности, доверия и сотрудничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов ШОС.

Отдельно глава российского государства подчеркнул, что такое сотрудничество позволяет обеспечивать планомерное и устойчивое развитие каждой из стран – участниц ШОС.

В ходе своего выступления Путин назвал ШОС крупнейшим региональным объединением не только на евразийском континенте, но и в мире. Он отметил, что в странах – участницах организации проживает почти половина населения планеты. По словам Путина, государства ШОС активно взаимодействуют в политической, экономической и гуманитарной сферах. Такое сотрудничество, отметил российский лидер, способствует устойчивому развитию государств – членов ШОС, а также укреплению мира, стабильности, доверия и взаимодействия в Евразии.

Утром Путин прибыл в конгресс-центр «Ырыс Ордо» в Бишкеке, где проходит заседание Совета глав государств – членов ШОС. В ходе заседания лидеры государств подпишут итоговые документы, а также примут участие во встрече в формате «ШОС плюс».

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