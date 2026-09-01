Путин приехал на площадку саммита ШОС в Бишкеке

Российский лидер прибыл в Бишкек на саммит ШОС 31 августа. Путин начал свою рабочую программу с двухсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе беседы российский президент отметил успешное развитие сотрудничества России и Китая по всем направлениям. Одной из тем обсуждения на встрече стал безвизовый режим между Россией и КНР.