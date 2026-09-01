Путин приехал на площадку саммита ШОС в Бишкеке
Президент России Владимир Путин прибыл в конгресс-центр «Ырыс Ордо» в Бишкеке, где пройдет заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Ожидается, что лидеры стран – участниц ШОС проведут заседание, подпишут итоговые документы, а также примут участие во встрече в формате «ШОС плюс».
Российский лидер прибыл в Бишкек на саммит ШОС 31 августа. Путин начал свою рабочую программу с двухсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе беседы российский президент отметил успешное развитие сотрудничества России и Китая по всем направлениям. Одной из тем обсуждения на встрече стал безвизовый режим между Россией и КНР.
После встречи с Си Путин провел двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Еще одну двустороннюю встречу Путин провел уже в конце дня – с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главным мероприятием для всех лидеров стран – участниц ШОС 31 августа стало участие в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников на новом стадионе «Бишкек арена».
После заседаний ШОС и ШОС+ Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Затем глава российского государства вылетит во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.