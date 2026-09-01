Путин назвал ШОС крупнейшим региональным объединением в мире

По словам Путина, государства ШОС активно взаимодействуют в политической, экономической и гуманитарной сферах. Такое сотрудничество, отметил российский лидер, способствует устойчивому развитию стран-членов ШОС, а также укреплению мира, стабильности, доверия и взаимодействия в Евразии.