Путин назвал ШОС крупнейшим региональным объединением в мире

Путин назвал ШОС крупнейшим региональным объединением в миреПрезидент отметил взаимодействие стран во всех сферах
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является крупнейшим региональным объединением в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участниц ШОС.
Президент отметил, что в странах-участницах организации проживает почти половина населения планеты.
По словам Путина, государства ШОС активно взаимодействуют в политической, экономической и гуманитарной сферах. Такое сотрудничество, отметил российский лидер, способствует устойчивому развитию стран-членов ШОС, а также укреплению мира, стабильности, доверия и взаимодействия в Евразии.
Отдельно Путин сообщил, что товарооборот России со странами ШОС в 2025 г. превысил $400 млрд.
Путин прибыл в конгресс-центр «Ырыс Ордо» в Бишкеке, где проходит заседание Совета глав государств – членов ШОС. Лидеры стран проведут заседание, подпишут итоговые документы, а также примут участие во встрече в формате «ШОС плюс».
После заседаний ШОС и ШОС+ российский лидер встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Затем глава российского государства вылетит во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.