Власти Камчатки хотят увеличить число прямых авиамаршрутов с городами Китая

В I квартале 2026 г. число взаимных туристических поездок между Россией и Китаем достигло 825 000 – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков отмечал, что такой эффект дал безвизовый режим, помог и доверительный диалог между ведомствами. Но для дальнейшего роста необходимо ввести возможность пересекать границу с Китаем на автомобилях и расширить географию прямых авиарейсов, добавил министр.