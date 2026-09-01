Власти Камчатки хотят увеличить число прямых авиамаршрутов с городами Китая
Власти Камчатки видят перспективным развитие туристических продуктов для китайских туристов и планируют расширить географию и число прямых рейсов в Китай. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил глава Камчатки Владимир Солодов.
В 2025 г. на Камчатке открылся новый терминал аэропорта «Елизово», пока он обслуживает только российские рейсы, однако вскоре начнет обслуживание и международных. Одними из первых будут рейсы в китайский город Харбин.
По словам Солодова, сейчас на Камчатку прибывает относительно немного иностранных туристов, а одним из основных ограничивающих факторов остается транспортная доступность. Для туристов из Китая наиболее удобным маршрутом пока является перелет через Владивосток, однако между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским недостаточно рейсов.
«Поэтому мы договорились о запуске прямого рейса из Китая. Для начала он будет летать раз в неделю – уверен, что загрузка будет максимальной», – сказал губернатор.
В дальнейшем власти Камчатского края намерены расширять международную географию авиарейсов, увеличивать число авиакомпаний и емкость направлений. При этом сначала регион планирует запустить международный терминал в сентябре и оценить эффективность его работы.
В I квартале 2026 г. число взаимных туристических поездок между Россией и Китаем достигло 825 000 – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков отмечал, что такой эффект дал безвизовый режим, помог и доверительный диалог между ведомствами. Но для дальнейшего роста необходимо ввести возможность пересекать границу с Китаем на автомобилях и расширить географию прямых авиарейсов, добавил министр.