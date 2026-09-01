Хуснуллин: с 2022 года в новых регионах восстановили 1800 объектов образования
Российские власти восстановили около 1800 объектов образования в новых регионах, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Развиваем инфраструктуру в воссоединенных регионах, где с 2022 г. восстановлено почти 1800 объектов образования. И конечно, заботимся о безопасном пути. С начала года обновили 1300 км дорог, ведущих к учебным учреждениям», – написал он в Telegram.
Хуснуллин добавил, что также строятся университетские кампусы «мирового уровня» и масштабные культурные кластеры от Калининграда до Владивостока и Сахалина.
В июле «Автодор» сообщил, что за предыдущие четыре года в новых регионах было восстановлено 2800 км дорог (эквивалент маршруту от Санкт-Петербурга до Тюмени) и 67 мостов. В этом году запланировано восстановить еще 800 км трасс и 11 мостов.
17 марта «Ведомости» писали, что планы по развитию новых регионов, разработанные ВЭБом совместно с Единым институтом пространственного планирования, увеличат численность их населения на 113 800 человек к 2045 г. Всего создано 15 генпланов и 10 проектов планировки территории для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.