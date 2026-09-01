Хуснуллин: с 2022 года в новых регионах восстановили 1800 объектов образования

В июле «Автодор» сообщил, что за предыдущие четыре года в новых регионах было восстановлено 2800 км дорог (эквивалент маршруту от Санкт-Петербурга до Тюмени) и 67 мостов. В этом году запланировано восстановить еще 800 км трасс и 11 мостов.