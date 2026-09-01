Китай создаст международный центр сотрудничества по применению ИИ для стран ШОС
Китай создаст международный центр сотрудничества по применению искусственного интеллекта (ИИ) для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Его слова передает Центральное телевидение КНР.
«Мы готовы совместно со всеми сторонами создать центр сотрудничества по применению искусственного интеллекта и делиться плодами прогресса в области ИИ», – сказал Си Цзиньпин.
По его словам, Китай также создаст три платформы сотрудничества с государствами ШОС в сфере энергетики, зеленой промышленности и цифровой экономики. Кроме того, будут созданы три центра сотрудничества в области научно-технологических инноваций, высшего образования и профессионально-технического образования.
Си Цзиньпин отметил, что в течение следующих пяти лет Китай намерен совместно со странами ШОС увеличить установленную мощность солнечной и ветровой энергетики на 10 млн кВт каждой.
Китай также готов предоставить странам организации возможность использовать спутниковую навигационную систему «Бэйдоу» и приглашает государства, обладающие соответствующими возможностями, участвовать в проекте Международной лунной исследовательской станции.
4 августа китайская компания Alibaba представила новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Qwen3.8-Max с расширенными возможностями для программирования, исследований и выполнения длительных многоэтапных задач. Новая модель получила 2,4 трлн параметров и способна обрабатывать контекст объемом до 1 млн токенов. Разработчики также добавили поддержку анализа изображений и других визуальных данных.