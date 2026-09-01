Китай создаст международный центр сотрудничества по применению ИИ для стран ШОС

По его словам, Китай также создаст три платформы сотрудничества с государствами ШОС в сфере энергетики, зеленой промышленности и цифровой экономики. Кроме того, будут созданы три центра сотрудничества в области научно-технологических инноваций, высшего образования и профессионально-технического образования.