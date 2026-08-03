В Китае представили ИИ-модель Qwen3.8-Max с контекстом до 1 млн токенов
Китайская компания Alibaba представила новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Qwen3.8-Max с расширенными возможностями для программирования, исследований и выполнения длительных многоэтапных задач. Об этом сообщила Qwen Studio.
Новая модель получила 2,4 трлн параметров и способна обрабатывать контекст объемом до 1 млн токенов. Разработчики также добавили поддержку анализа изображений и других визуальных данных.
По данным команды Qwen, Qwen3.8-Max может создавать приложения, анализировать юридические документы, проводить финансовые исследования и спортивную аналитику, а также работать с крупными документами, телесериалами и прямыми трансляциями. В компании отметили, что новая архитектура модели позволяет сократить вычислительные затраты и задержку при выполнении сложных задач.
24 июня стало известно, что компания Anthropic обвинила Alibaba в попытке получить несанкционированный доступ к ее технологиям искусственного интеллекта. Как сообщало агентство Bloomberg, Anthropic направила письмо американским сенаторам и представителям Белого дома, в котором утверждала, что связанные с лабораторией Qwen компании Alibaba операторы использовали тысячи фиктивных аккаунтов для доступа к ИИ-моделям компании. В Anthropic назвали этот инцидент крупнейшей на сегодняшний день попыткой китайской компании получить доступ к разработкам ведущих американских лабораторий искусственного интеллекта.