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Reuters: Китай может ограничить доступ к передовым ИИ-моделям

Ведомости

Китайские власти рассматривают возможность ограничить доступ иностранных государств к своим наиболее передовым моделям искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, этот вопрос обсуждался на встрече, организованной министерством торговли КНР, в которой участвовали представители Alibaba, ByteDance и Z.ai. Среди возможных мер – ограничения на использование наиболее совершенных ИИ-моделей, ужесточение ответственности за утечку или кражу запатентованных технологий, а также введение дополнительных требований к кругу инвесторов, которые смогут финансировать китайские ИИ-стартапы.

По словам источников Reuters, параметры возможных ограничений пока находятся в стадии обсуждения. Пока неясно, будут ли они вообще приняты.

24 июня стало известно, что компания Anthropic обвинила Alibaba в попытке получить несанкционированный доступ к ее технологиям искусственного интеллекта. Как сообщало агентство Bloomberg, Anthropic направила письмо американским сенаторам и представителям Белого дома, в котором утверждала, что связанные с лабораторией Qwen компании Alibaba операторы использовали тысячи фиктивных аккаунтов для доступа к ИИ-моделям компании. В Anthropic назвали этот инцидент крупнейшей на сегодняшний день попыткой китайской компании получить доступ к разработкам ведущих американских лабораторий искусственного интеллекта.

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