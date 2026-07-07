Reuters: Китай может ограничить доступ к передовым ИИ-моделям

24 июня стало известно, что компания Anthropic обвинила Alibaba в попытке получить несанкционированный доступ к ее технологиям искусственного интеллекта. Как сообщало агентство Bloomberg, Anthropic направила письмо американским сенаторам и представителям Белого дома, в котором утверждала, что связанные с лабораторией Qwen компании Alibaba операторы использовали тысячи фиктивных аккаунтов для доступа к ИИ-моделям компании. В Anthropic назвали этот инцидент крупнейшей на сегодняшний день попыткой китайской компании получить доступ к разработкам ведущих американских лабораторий искусственного интеллекта.