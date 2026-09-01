МИД Китая отверг слова Стубба о заверениях по ядерному оружию России

«Что касается визита министра иностранных дел [КНР] Ван И в Финляндию [в начале июля], китайская сторона уже опубликовала соответствующее сообщение», – сказал он (цитата по ТАСС). Представитель МИДа таким образом указал, что в сообщении Пекина не было информации по ядерному оружию.