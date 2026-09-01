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МИД Китая отверг слова Стубба о заверениях по ядерному оружию России

Антон Потоков

Пекин не подтвердил слова президента Финляндии Александра Стубба о гарантиях Китая оказать воздействие на Россию по вопросу ядерных вооружений. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

«Что касается визита министра иностранных дел [КНР] Ван И в Финляндию [в начале июля], китайская сторона уже опубликовала соответствующее сообщение», – сказал он (цитата по ТАСС). Представитель МИДа таким образом указал, что в сообщении Пекина не было информации по ядерному оружию.

В МИД КНР заявили, что позиция Пекина по российско-украинскому конфликту и ядерному вопросу «остается неизменной и четкой».

Стубб заявил в конце августа, что Китай заверил Хельсинки в том, что не позволит России применить ядерное оружие. Президент Финляндии назвал это «довольно эффективным сдерживающим фактором».

Российская сторона отвергала планы по использованию ядерного оружия. 21 мая президент РФ Владимир Путин назвал ядерное оружие исключительной мерой обеспечения безопасности.

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