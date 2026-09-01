За день силы ПВО сбили 109 украинских беспилотников
В течение дня средства ПВО сбили 109 украинских беспилотников над девятью регионами России, сообщили в Минобороны.
БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.
Четыре беспилотника были сбиты на подлете к Москве.
В ночь на 1 сентября армия России поразила предприятия «Файер пойнт» и «Аэробавовна», производившие комплектующие для военной техники Украины, цех сборки и хранения безэкипажных катеров, нефтебазу в Борисполе, обеспечивающую украинскую армию ГСМ. Также поражены теплоэлектроцентраль, три электроподстанции и цех сборки БПЛА. В порту Одессы удар пришелся на 16 хранилищ с вооружением и военной техникой и шесть резервуаров с ГСМ. В порту Черноморск поражены два склада с военно-техническим имуществом.