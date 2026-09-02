Генпрокурор РФ подписал договоры о партнерстве с Мьянмой, Камбоджей и Таиландом
Генпрокурор России Александр Гуцан подписал программы сотрудничества с коллегами из Мьянмы, Камбоджи и Таиланда на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил корреспондент «Ведомостей».
С председателем антикоррупционной комиссии Республики Союз Мьянма У Соу Тхейном была подписана программа сотрудничества на 2027–2028 гг. В рамках реализации данной программы будет продолжено проведение экспертных консультаций и обмен практикой противодействия коррупции.
С главой антикоррупционной службы Королевства Камбоджа Омом Йентиенгом была подписана программа сотрудничества по обмену опытом в области финансовых расследований, предупреждения коррупционных правонарушений и возврата активов, полученных преступным путем.
С генеральным прокурором Королевства Таиланд Иттхипхоном Кэутхипом была обновлена программа на 2027–2028 гг., которая предусматривает, в частности, обсуждение актуальных вопросов противодействия преступлениям в налоговой, финансовой и банковской сферах, а также в сферах незаконного оборота цифровых валют и защиты прав предпринимателей.
Также в ходе визита на ВЭФ Гуцан возложил венок в знак памяти тихоокеанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией, у мемориального комплекса «Боевая слава Краснознаменного Тихоокеанского флота».
В июне Гуцан подписал несколько международных соглашений с надзорными ведомствами Вьетнама, Египта и Абхазии, а также расширил взаимодействие в правоохранительной сфере с Угандой.