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Генпрокурор РФ подписал договоры о партнерстве с Мьянмой, Камбоджей и Таиландом

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Генпрокурор России Александр Гуцан подписал программы сотрудничества с коллегами из Мьянмы, Камбоджи и Таиланда на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил корреспондент «Ведомостей».

С председателем антикоррупционной комиссии Республики Союз Мьянма У Соу Тхейном была подписана программа сотрудничества на 2027–2028 гг. В рамках реализации данной программы будет продолжено проведение экспертных консультаций и обмен практикой противодействия коррупции.

С главой антикоррупционной службы Королевства Камбоджа Омом Йентиенгом была подписана  программа сотрудничества по обмену опытом в области финансовых расследований, предупреждения коррупционных правонарушений и возврата активов, полученных преступным путем.

С генеральным прокурором Королевства Таиланд Иттхипхоном Кэутхипом была обновлена программа на 2027–2028 гг., которая предусматривает, в частности, обсуждение актуальных вопросов противодействия преступлениям в налоговой, финансовой и банковской сферах, а также в сферах незаконного оборота цифровых валют и защиты прав предпринимателей.

Также в ходе визита на ВЭФ Гуцан возложил венок в знак памяти тихоокеанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией, у мемориального комплекса «Боевая слава Краснознаменного Тихоокеанского флота».

В июне Гуцан подписал несколько международных соглашений с надзорными ведомствами Вьетнама, Египта и Абхазии, а также расширил взаимодействие в правоохранительной сфере с Угандой.

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