Генпрокурор РФ подписал договоры о партнерстве с Мьянмой, Камбоджей и Таиландом

С генеральным прокурором Королевства Таиланд Иттхипхоном Кэутхипом была обновлена программа на 2027–2028 гг., которая предусматривает, в частности, обсуждение актуальных вопросов противодействия преступлениям в налоговой, финансовой и банковской сферах, а также в сферах незаконного оборота цифровых валют и защиты прав предпринимателей.