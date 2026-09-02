Золотые монеты с Трампом начали продавать в США

The Washington Post писала, что чиновники администрации Трампа пытаются поместить его фото на купюру в $250. Издание уточняло, что в этом случае Трамп станет первым за последние 150 лет человеком, чье изображение появится на американской банкноте при жизни. Ограничение действует с 1866 г., когда после появления на пятицентовой купюре портрета одного из чиновников Казначейства США было запрещено размещать на денежных знаках изображения ныне живущих людей. При этом тогда речь шла о создании новой банкноты номиналом $250.