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Золотые монеты с Трампом начали продавать в США

Антон Потоков
Niklas Larsson / TASS
Niklas Larsson / TASS

Монетный двор США выпустит в продажу коллекционную золотую монету с изображением президента Дональда Трампа, передает USA Today со ссылкой на сообщение минфина страны.

Продажа монет начнется со 2 сентября. Коллекционеры могут приобрести 100 монет за $154,5 или упаковку из 25 монет за $61. Всего было отчеканено 250 000 монет. Они приурочены к 250-му Дню независимости США 4 июля.

15 июля минфин США объявил о намерении выпустить золотые монеты с изображением Трампа.

The Washington Post писала, что чиновники администрации Трампа пытаются поместить его фото на купюру в $250. Издание уточняло, что в этом случае Трамп станет первым за последние 150 лет человеком, чье изображение появится на американской банкноте при жизни. Ограничение действует с 1866 г., когда после появления на пятицентовой купюре портрета одного из чиновников Казначейства США было запрещено размещать на денежных знаках изображения ныне живущих людей. При этом тогда речь шла о создании новой банкноты номиналом $250.

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