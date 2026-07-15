Минфин США выпустит золотую монету с изображением Трампа
Монетный двор США выпустит золотую монету номиналом $1 с изображением президента Дональда Трампа. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в социальной сети X.
По его словам, выпуск монеты приурочен к 250-летию независимости Соединенных Штатов. Как отметил Бессент, она «отмечает наследие свободы и является символом патриотизма».
28 мая газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что представители администрации Трампа также добиваются выпуска банкноты номиналом $250 с портретом действующего президента США. По данным издания, инициативу продвигают казначей Брендон Бич и его советник Майк Браун, которые оказывают давление на Бюро гравировки и печати, рассчитывая ускорить выпуск новой купюры. WP писала, что уже подготовлены ее макеты, на одном из которых портрет Трампа размещен в центре банкноты рядом с подписями президента и министра финансов Бессента.
Газета отмечала, что в случае реализации этой идеи Трамп станет первым за последние 150 лет человеком, чье изображение появится на американской банкноте при жизни. Ограничение действует с 1866 г., когда после появления на пятицентовой купюре портрета одного из чиновников Казначейства США было запрещено размещать на денежных знаках изображения ныне живущих людей.