Минфин США выпустит золотую монету с изображением Трампа

28 мая газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что представители администрации Трампа также добиваются выпуска банкноты номиналом $250 с портретом действующего президента США. По данным издания, инициативу продвигают казначей Брендон Бич и его советник Майк Браун, которые оказывают давление на Бюро гравировки и печати, рассчитывая ускорить выпуск новой купюры. WP писала, что уже подготовлены ее макеты, на одном из которых портрет Трампа размещен в центре банкноты рядом с подписями президента и министра финансов Бессента.