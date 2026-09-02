Бессент назвал удары Украины по российской энергетике причиной мирового кризиса

Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на нефть снизится на 1,6 млн б/с в 2026 г., поставки нефти сократятся на 4,3 млн б/с. в 2026 г. (до 102 млн. б/с.) из-за того, что рост поставок из Северной и Южной Америки только частично компенсирует потери на Ближнем Востоке и в России.