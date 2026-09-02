Бессент назвал удары Украины по российской энергетике причиной мирового кризиса
Атаки Украины на российские объекты энергетики привели к энергетическому кризису в мире, заявил минфин США Скотт Бессент в эфире Fox News.
«Сейчас мы переживаем энергетический шок из-за конфликта на Украине, поскольку Украина решила взорвать российские энергетические активы и переработать нефтепродукты», – сказал он.
По его словам, данные действия создают повышающее ценовое давление в глобальном масштабе.
Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на нефть снизится на 1,6 млн б/с в 2026 г., поставки нефти сократятся на 4,3 млн б/с. в 2026 г. (до 102 млн. б/с.) из-за того, что рост поставок из Северной и Южной Америки только частично компенсирует потери на Ближнем Востоке и в России.
Президент России Владимир Путин заявил, что ущерб от украинских атак на гражданское судоходство в Черном и Азовском морях для России составил примерно 1% ВВП. Он добавил, что данный урон не является критическим для страны.