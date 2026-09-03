Лавров: Запад хочет заморозить конфликт на Украине и сохранить угрозу для России
Запад стремится не урегулировать конфликт на Украине, а заморозить его. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Они его [конфликт] не урегулировать хотят, а заморозить, сохраняя угрозу на наших границах», – сказал Лавров.
На ВЭФ-2026 Лавров также заявлял, что Запад пытается подорвать объективный процесс формирования многополярного мира. Создаются новые блоковые структуры, обсуждается создание организации Индо-Тихоокеанского договора. НАТО пытается закрепить свою инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе под предлогом угроз из Тайваньского пролива и Юго-Восточной Азии.
2 сентября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке заявил, что РФ хочет не заморозить, а прекратить украинский конфликт и добиться длительного мира. По его словам, позиция союзников Москвы заключается в том, что они надеются на скорейшее прекращение войны, «желательно мирными средствами».