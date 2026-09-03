Лавров: Запад хочет заморозить конфликт на Украине и сохранить угрозу для России

2 сентября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке заявил, что РФ хочет не заморозить, а прекратить украинский конфликт и добиться длительного мира. По его словам, позиция союзников Москвы заключается в том, что они надеются на скорейшее прекращение войны, «желательно мирными средствами».