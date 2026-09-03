Путин закончил заседание ВЭФ словами «вместе победим»

В ходе заседания Путин также подчеркнул, что власти полностью контролируют ситуацию на топливном рынке. По его словам, меры по стабилизации поставок предпринимаются, но граждане должны быть готовы ко всем вариантам событий. Также президент сообщил, что активно ведутся работы по восстановлению нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Оставшиеся 10% НПЗ восстановят в ближайшее время.