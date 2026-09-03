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Путин закончил заседание ВЭФ словами «вместе победим»

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия победит вместе, заявил президент РФ Владимир Путин в завершение пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Таким образом российский лидер дополнил поговорку «Один в поле не воин», которую по-русски произнес президент Индонезии Прабово Субианто в ходе своего выступления. Речь шла об экономическом и международном сотрудничестве.

«Но и я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл: вместе победим», – сказал он.

В ходе заседания Путин также подчеркнул, что власти полностью контролируют ситуацию на топливном рынке. По его словам, меры по стабилизации поставок предпринимаются, но граждане должны быть готовы ко всем вариантам событий. Также президент сообщил, что активно ведутся работы по восстановлению нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Оставшиеся 10% НПЗ восстановят в ближайшее время.

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