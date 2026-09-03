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Пашинян: Армения не собирается отказываться от вступления в ЕС

Анна Суслова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга заявил, что страна не собирается отказываться от вступления в Европейский союз (ЕС), сообщило информагентство News.am

«Принятие этого закона – это был верный шаг. И текущий процесс я оцениваю положительно», – сказал он.

Пашинян заявил, что решение о вступлении в ЕС было одобрено гражданским обществом. Он подчеркнул, что подобное решение было бы невозможно принять «с использованием силы».

Армения ведет разговор о вступление в ЕС последние несколько месяцев. 24 августа Пашинян заявил, что страна намерена в ближайшее время начать процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз.

30 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил стране провести референдум по данному вопросу.

1 сентября президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке напомнил Пашиняну позицию РФ насчет вступления Армении в ЕС. Он подчеркнул, что стремление страны в ЕС – ее законное право, но оно создает сложности для Армении в пребывании в ЕАЭС. «Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет», – резюмировал российский лидер.

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