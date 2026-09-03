Пашинян: Армения не собирается отказываться от вступления в ЕС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга заявил, что страна не собирается отказываться от вступления в Европейский союз (ЕС), сообщило информагентство News.am
«Принятие этого закона – это был верный шаг. И текущий процесс я оцениваю положительно», – сказал он.
Пашинян заявил, что решение о вступлении в ЕС было одобрено гражданским обществом. Он подчеркнул, что подобное решение было бы невозможно принять «с использованием силы».
Армения ведет разговор о вступление в ЕС последние несколько месяцев. 24 августа Пашинян заявил, что страна намерена в ближайшее время начать процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз.
30 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил стране провести референдум по данному вопросу.
1 сентября президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке напомнил Пашиняну позицию РФ насчет вступления Армении в ЕС. Он подчеркнул, что стремление страны в ЕС – ее законное право, но оно создает сложности для Армении в пребывании в ЕАЭС. «Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет», – резюмировал российский лидер.