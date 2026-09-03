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Трамп потребовал от Европы вернуть миллиарды, переданные Украине Байденом

Татьяна Мозолевская
The White House
The White House

Европа должна вернуть Соединенным Штатам сотни миллиардов долларов, которые администрация бывшего президента Джо Байдена передала Украине и НАТО. Об этом нынешний президент США Дональд Трамп написал в соцсети TruthSocial.

«Сотни миллиардов долларов были переданы Украине и НАТО бесплатно, за которые Европа бы заплатила, если бы их только попросили, но мы потребуем эти деньги, хотя и с некоторой задержкой», – заявил Трамп. Он также заявил, что администрация Байдена передала Украине больше боеприпасов, чем США использовали в ходе военной операции в Иране.

Президент также сообщил, что США располагают практически неограниченными запасами боеприпасов среднего и высокого качества и производят их в объемах, «невиданных ранее». По его словам, Вашингтон накапливает запасы и готовится к возможным непредвиденным обстоятельствам.

Трамп добавил, что США оставляют произведенные боеприпасы для собственных нужд и пока не продают их другим странам, однако продажи американским союзникам в скором времени возобновятся.

22 августа Трамп раскритиковал политику Байдена, назвав ее катастрофой, которая привела к рекордной инфляции и открытым границам. При этом он заявил о значительных успехах своей администрации за последние 19 месяцев: рекордном снижении убийств, росте занятости и падении цен на лекарства.

Также в августе администрация Белого дома выразила несогласие с решением бывшего президента США о массовых поставках оружия за рубеж, включая Украину.

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