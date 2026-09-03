Трамп потребовал от Европы вернуть миллиарды, переданные Украине Байденом

«Сотни миллиардов долларов были переданы Украине и НАТО бесплатно, за которые Европа бы заплатила, если бы их только попросили, но мы потребуем эти деньги, хотя и с некоторой задержкой», – заявил Трамп. Он также заявил, что администрация Байдена передала Украине больше боеприпасов, чем США использовали в ходе военной операции в Иране.