Трамп потребовал от Европы вернуть миллиарды, переданные Украине Байденом
Европа должна вернуть Соединенным Штатам сотни миллиардов долларов, которые администрация бывшего президента Джо Байдена передала Украине и НАТО. Об этом нынешний президент США Дональд Трамп написал в соцсети TruthSocial.
«Сотни миллиардов долларов были переданы Украине и НАТО бесплатно, за которые Европа бы заплатила, если бы их только попросили, но мы потребуем эти деньги, хотя и с некоторой задержкой», – заявил Трамп. Он также заявил, что администрация Байдена передала Украине больше боеприпасов, чем США использовали в ходе военной операции в Иране.
Президент также сообщил, что США располагают практически неограниченными запасами боеприпасов среднего и высокого качества и производят их в объемах, «невиданных ранее». По его словам, Вашингтон накапливает запасы и готовится к возможным непредвиденным обстоятельствам.
Трамп добавил, что США оставляют произведенные боеприпасы для собственных нужд и пока не продают их другим странам, однако продажи американским союзникам в скором времени возобновятся.
22 августа Трамп раскритиковал политику Байдена, назвав ее катастрофой, которая привела к рекордной инфляции и открытым границам. При этом он заявил о значительных успехах своей администрации за последние 19 месяцев: рекордном снижении убийств, росте занятости и падении цен на лекарства.
Также в августе администрация Белого дома выразила несогласие с решением бывшего президента США о массовых поставках оружия за рубеж, включая Украину.