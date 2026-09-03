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Германия развернула производство более 5000 дальнобойных БПЛА для Украины

Антон Потоков
TASS
TASS

Германия развернула серийное производство более 5000 боевых беспилотников большой дальности для Украины, сообщило агентство DPA.

«В районе Мюнхена началось серийное производство более 5000 боевых беспилотников большой дальности для Украины», – говорится в материале (цитата по «РИА Новости»).

По данным немецко-американской оборонной компании Auterion и украинской Airlogix, первые беспилотники из партии уже произведены. Ожидается, что контракт на поставку БПЛА будет выполнен к середине 2027 г. Эксперты оценивают его стоимость примерно в 300 млн евро.

Совместное предприятие Auterion и Airlogix рассчитывает также получить дополнительные заказы. Помимо площадки в районе Мюнхена для производства планируется задействовать еще один объект в Восточной Германии.

Проект предусматривает выпуск двух моделей беспилотников – со средней и большой дальностью полета. Вторая модель сможет преодолевать до 1500 км. Auterion отвечает за программное обеспечение, а Airlogix – за аппаратную часть БПЛА.

25 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила новую партию ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Днем ранее Еврокомиссия согласовала выделение Украине 6,1 млрд евро на закупку вооружений. Средства предоставят в рамках кредита на 90 млрд евро, рассчитанного на поддержку страны в 2026–2027 гг.

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