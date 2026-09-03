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В Нигерии при попытке хищения нефти из трубопровода погибло 43 человека

Татьяна Мозолевская
Akintunde Akinleye / TASS
Akintunde Akinleye / TASS

Не менее 43 человек погибли в Нигерии при попытке незаконной откачки нефтепродуктов из трубопровода, сообщило издание Sahara Reporters.

Инцидент произошел около полуночи 3 сентября в районе Окрика-Мейнленд штата Риверс. По данным источников, более 200 молодых людей из соседних населенных пунктов прибыли на деревянных лодках и попытались откачать нефтепродукты через незаконно подключенную точку на трубопроводе.

Во время операции люди подверглись воздействию концентрированных паров нефтепродуктов и начали терять сознание. Некоторые из участников попытались спастись и упали в реку. Еще несколько человек получили тяжелые респираторные осложнения и проходят лечение.

Источники сообщили, что 37 погибших были идентифицированы как жители Окрики, еще шестеро остаются неопознанными. Несколько человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

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