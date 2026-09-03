В Нигерии при попытке хищения нефти из трубопровода погибло 43 человека
Не менее 43 человек погибли в Нигерии при попытке незаконной откачки нефтепродуктов из трубопровода, сообщило издание Sahara Reporters.
Инцидент произошел около полуночи 3 сентября в районе Окрика-Мейнленд штата Риверс. По данным источников, более 200 молодых людей из соседних населенных пунктов прибыли на деревянных лодках и попытались откачать нефтепродукты через незаконно подключенную точку на трубопроводе.
Во время операции люди подверглись воздействию концентрированных паров нефтепродуктов и начали терять сознание. Некоторые из участников попытались спастись и упали в реку. Еще несколько человек получили тяжелые респираторные осложнения и проходят лечение.
Источники сообщили, что 37 погибших были идентифицированы как жители Окрики, еще шестеро остаются неопознанными. Несколько человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.