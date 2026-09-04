Посольство России: ФРГ с союзниками разрабатывает дальнобойные системы
Германия совместно с Великобританией и Францией развернула работу по созданию дальнобойных высокоточных ракетных и беспилотных систем. Об этом в посольстве РФ в Берлине заявили «Известиям».
«В интересах сдерживания России декларируется необходимость наличия у бундесвера возможностей наносить удары по объектам в глубоком тылу противника на расстоянии до 2000 км», – сказали в посольстве.
Особая ставка делается на взаимодействие с Киевом, включая трансфер украинских ноу-хау в европейский ВПК. В посольстве отметили, что правительство ФРГ оправдывает свои амбиции необходимостью компенсировать отсутствие ядерного оружия.
3 сентября агентство DPA сообщало, что Германия развернула серийное производство более 5000 боевых беспилотников большой дальности для Украины.
1 сентября правительство Германии денонсировало договор о деятельности Русского дома в Берлине и закрыло Генконсульство РФ в Бонне. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал ужесточения контроля въезда для граждан РФ и призвал усилить давление на российский «теневой флот». По его словам, правительство будет лоббировать новые санкции Евросоюза против представителей российской власти.