Посольство России: ФРГ с союзниками разрабатывает дальнобойные системы

1 сентября правительство Германии денонсировало договор о деятельности Русского дома в Берлине и закрыло Генконсульство РФ в Бонне. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал ужесточения контроля въезда для граждан РФ и призвал усилить давление на российский «теневой флот». По его словам, правительство будет лоббировать новые санкции Евросоюза против представителей российской власти.