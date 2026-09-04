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Главная / Политика /

Посольство России: ФРГ с союзниками разрабатывает дальнобойные системы

Инна Шульгина
Unsplash
Unsplash

Германия совместно с Великобританией и Францией развернула работу по созданию дальнобойных высокоточных ракетных и беспилотных систем. Об этом в посольстве РФ в Берлине заявили «Известиям».

«В интересах сдерживания России декларируется необходимость наличия у бундесвера возможностей наносить удары по объектам в глубоком тылу противника на расстоянии до 2000 км», – сказали в посольстве.

Особая ставка делается на взаимодействие с Киевом, включая трансфер украинских ноу-хау в европейский ВПК. В посольстве отметили, что правительство ФРГ оправдывает свои амбиции необходимостью компенсировать отсутствие ядерного оружия.‍

Что известно о дипломатическом скандале из-за БПЛА в Лейпциге

Политика / Международные отношения

3 сентября агентство DPA сообщало, что Германия развернула серийное производство более 5000 боевых беспилотников большой дальности для Украины.

1 сентября правительство Германии денонсировало договор о деятельности Русского дома в Берлине и закрыло Генконсульство РФ в Бонне. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал ужесточения контроля въезда для граждан РФ и призвал усилить давление на российский «теневой флот». По его словам, правительство будет лоббировать новые санкции Евросоюза против представителей российской власти.

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